C'était l'été en musique sur la Grand-Place à Arlon

La Fête de la musique aura tenu ses promesses à Arlon. Si le public est arrivé après la grosse chaleur, il se sera désaltéré aux terrasses. C’était le retour pour la festivité de la Ville d’Arlon, du Royal Office de tourisme et de l’Entrepôt. Au programme, Manu Lanvin, PanKart, The Utopians et Josy and the Pony qui ouvraient le bal. Le public a apprécié.