30000 € récoltés au Relais pour la Vie à Durbuy

Fêter la vie, honorer les battants et se souvenir des disparus, tels sont les objectifs du Relais pour la vie en plus de marcher et récolter des fonds. Véronique Balthazard, échevine de la santé à Durbuy, est fatiguée mais heureuseà l’issue de cette première édition.: "Le Relais pour la Vie est le point d’orgue d’un investissement sur toute l’année. D’autres actions ont été organisées avant et après ce Relais, avec toujours comme objectif de rassembler des fonds pour la recherche. C’est une expérience incroyable et je n’en reviens toujours pas de l’investissement et de l’enthousiasme du comité constitué pour mener à bien ces actions. Nous recommencerons en 2023!"