Vu la qualité, on a peine à croire que cet événement n’en est qu’à sa seconde édition.

Un de ses chefs d’orchestre, Jean-François Fudvoye était satisfait: "Plus de 150 voitures présentes et 400 motos! Nous accueillons des gens des quatre coins du pays, du Grand-Duché, de Hollande, France, Allemagne. Nous devons mettre en avant le soutien de la Commune et d’une majorité des commerçants."

Soleil comme allié

L’american day est unique dans la région par sa diversité, toute centrée sur les USA.

Derrière ces expos statiques, on trouvait un marché de produits américains, vêtements ou accessoires. Impossible de donner un chiffre de fréquentation d’une manifestation qui figurera au calendrier des événements de Vielsalm en 2023.