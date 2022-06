Florenville : un budget CPAS à 135% du budget communal

2 millions de dotation communale

Depuis qu’en 2014 le budget du CPAS a été pour la 1erfois supérieur au budget communal, on ne peut s’empêcher de souligner la volonté communale de soutenir l’action sociale florenvilloise. Petite ville de 5620 habitants avec un budget communal d’un peu moins de 10millions, Florenville a un CPAS qui, budgétairement parlant, la dépasse de 3 millions. C’est là la conséquence directe de la présence et la gestion de deux homes, et des dépenses en personnel qui représentent les 2/3 du budget pour environ 200 emplois (160 équivalents temps pleins). Consciente de la nécessité et de l’impact de l’action sociale sur son territoire, la commune fait passer sa dotation de 1700000€ en 2021 à 2000000 € cette année. Montant qui représente d’une part 15,7% du budget CPAS et de l’autre pas moins de 21% du budget communal.

On ne tire pas sur l’ambulance

Face à ces chiffres jamais atteints la minorité reste cependant mesurée: "Les chiffres sont en effet exorbitants mais nous n’allons pas jouer les vierges effarouchées. Ils sont là, expliqués par une situation structurelle et conjoncturelle et nous ne souhaitons pas tirer sur l’ambulance. Il nous incombe de trouver le plus rapidement possible une solution parce qu’il est clair que l’entreprise CPAS dans son ensemble ne tiendra pas le coup ainsi très longtemps", conclut Richard Lambert