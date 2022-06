Rencontre intergénérationnelle avec le CCE

Une rencontre intergénérationnelle était l’une des activités imaginée par le conseil communal des enfants à Aubange. Elle a enfin pu être mise sur pied la semaine dernière. Au programme : une petite marche de deux kilomètres dans les rues proches de la salle polyvalente puis au retour le partage d’un goûter. Les jeunes avaient préparé des pâtisseries à partager avec leurs aînés autour de tables joliment dressées. On imagine volontiers la suite de cet après-midi : des discussions entre ces tout jeunes ados et bien souvent des grands-parents sans nécessairement lien familial. Des belles rencontres, de beaux souvenirs de part et d’autre !