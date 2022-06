Léon Rinck décède accidentellement

Commandant des pompiers

Léon Rinck était quelqu’un qui avait soif d’apprendre, de se perfectionner et d’entreprendre. En 2016, lors des 125 ans des établissements Rinck, le bourgmestre Élie Deblire expliquait: "La famille Rinck, la passion du vrai, la passion du beau, du travail bien fait, du contact avec les gens, de la juste proportion, c’est finalement le goût d’entreprendre." Un portrait qui collait parfaitement à Léon, qui n’avait de cesse de faire grandir et diversifier la maison familiale. Derrière ce travailleur infatigable, cet homme perfectionniste se cachait aussi une personne tout aussi discrète que dévouée. Simple exemple avec son investissement au sein des pompiers. D’abord volontaire, il décroche tous les brevets nécessaires et, en 1976, il devient commandant du service incendie salmien. Une fonction qu’il exercera jusqu’en 1989.

Famille

Léon Rinck était quelqu’un à l’écoute des autres, une personne qualifiée par de nombreux Salmiens comme quelqu’un de "brave" dans le sens le plus noble du terme. C’était également une personne dévouée pour les autres mais également et surtout pour sa famille. En avril 1958, il unit sa destinée à Marcelle Frisson. Quatre filles viendront enrichir cette union. Le destin n’épargnera cependant pas le couple qui, il y a deux ans, perdait accidentellement un de ses enfants. Marcelle et Léon étaient grands-parents et arrière-grands-parents à plusieurs reprises. Léon Rinck sera conduit vers sa dernière demeure mardi, à l’issue d’une messe célébrée à Vielsalm. Il avait 92 ans.