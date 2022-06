Aline Roth, alias "Bobone", confectionne des boîtes gourmandes

À l’intérieur, on retrouve un peu de tout et surtout plein de bonnes choses. Tout dépend de la période et du type de boîte. On peut y trouver des cakes, des confitures, des fruits, de la charcuterie, du fromage, des pancakes, des biscuits… Bref, tout ce qu’il faut pour un brunch ou un apéro réussi.

Transformer ses passions en métier

À la base, la saint-mardoise est une grande passionnée de cuisine, de décoration et… de vintage! D’ailleurs, Aline a travaillé dans l’horeca durant une dizaine d’années. Au début de 2022, elle s’est interrogée pour trouver un projet épanouissant. "J’ai réfléchi à quelque chose qui manquait dans la région et pour lequel je serais susceptible d’être cliente. Dans les grandes villes, on propose souvent des boîtes à brunch et c’est typiquement ce que j’aime préparer! C’est quelque chose qui apporte de la convivialité avec ses proches" , explique-t-elle.

Et donc, le 14 février dernier, Aline sortait sa première boîte à l’occasion de la Saint Valentin. Pour le moment, on peut passer commande à des moments précis. La prochaine fois? Ce sera pour la fête nationale française et belge. Mais attention, les réservations vont très vite. Il faut s’y prendre à temps. "J’ai beaucoup de commandes pour le moment, l’aspect administratif me prend énormément de temps. Je suis en train de développer un site internet qui me permettra de simplifier tout cela, même si j’adore papoter avec mes clients" , explique-t-elle. Aline Roth fourmille d’idées en tout genre. "Je dois me canaliser!" , assume-t-elle.

Des projets plein la tête

Dans les prochains mois, de nouvelles boîtes originales et d’autres projets verront le jour avec un certain nombre de surprises. La passionnée de cuisine a accepté de nous donner quelques détails. "À partir de septembre, j’aimerais proposer un service de buffet pour les particuliers et les entreprises. Je prépare, j’apporte et j’installe tout chez le client. J’aimerais aussi proposer un service similaire pour les veillées funéraires. Je pense également à des boîtes cadeaux pour homme, femme et bébé" , nous confie Bobone.

Ce petit surnom, qu’elle trouve très rigolo, elle l’utilise depuis qu’elle expérimente la cuisine. "Je postais souvent des photos sur mon profil Facebook avec comme légende: “Bobone en cuisine”. Et comme j’apprécie le vintage, je trouve qu’il me colle plutôt bien" , rit-elle.

Motivée, Aline songe à investir et se développer davantage. Une décision qu’elle prendra en adéquation avec sa vie de famille pour que ce métier passionnant reste, avant tout, un plaisir.

Les boîtes de Bobone(Facebook),

www.lesboitesdebobone.com (en juillet)