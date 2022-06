L’occasion notamment de prendre place à côté de pilotes par le biais de vols découvertes en planeur, en avion, en ULM ou encore en hélicoptère.

Il sera également possible de voler en Extra 300, un avion capable de réaliser les acrobaties les plus folles.

Expo, rencontres et activités pour enfants

Autre événement important, c’est la présence de l’élite des pilotes de la BAF (Belgian Air Defense) avec les Red Devils qui proposeront un show en formation de 4 Marchetti et le Razzle Blades, démonstration d’un hélicoptère Agusta A-109.

Le Fly’In Festival, c’est également l’exposition d’avions de toute époque dont leurs propriétaires se feront un plaisir de partager leur passion. L’opportunité également de rencontrer les écoles du CNVV (Planeur), du Newcag (Avion) et d’Airevasion (ULM) qui seront présents pour des informations sur la formation de pilotes. Le restaurant "Les 100 Ciels" proposera sa terrasse et son balcon pour profiter pleinement des festivités. Bar, restauration, espace pour enfants, glaces seront également de la partie. L’entrée au site et le parking seront gratuits. En revanche, les vols découvertes sont payants. Plus d’infos via le site internet www.sainthubert-airport.com .