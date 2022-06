500 cyclos ont participé depuis Bertrix aux Boucles de la Semois

La Semois comme fil conducteur

De Bertrix à Auby en passant par Les Hayons, Bohan, Vresse, Alle ou encore Monthermé en France; ce sont six circuits qui étaient proposés aux cyclos lors de cette journée: 55 km, 80 km, 110 km, 140 km, 172 km et 202 km. Et parmi ces différents circuits, ceux des 110 km et 140 km ont reçu les faveurs des participants de cette édition.

"Il faut bien réaliser que pour parcourir les 202 km, il faut partir aux alentours de 6h du matin pour rentrer quelque huit heures plus tard au complexe sportif, ajoute Jacques Gouverneur. Et pour satisfaire tout le monde, l’important est aussi de mobiliser plus d’une cinquantaine de bénévoles présents lors des différents ravitaillements sur les parcours. Et lorsque tout est clôturé, reste encore à tout ce petit monde à récupérer tout le matériel de fléchage."

Un tandem familial

Parmi les participants et leur matériel, il en est un qui ne passait pas inaperçu: le tandem familial d’Yvan Detaille et de son fils Franck. Un matériel digne d’uneFormule1que le père et le fils sont allés chercher il y a quelques semaines aux Pays-Bas.

"Il a fallu presque un an et demi pour l’avoir depuis que nous l’avons commandé, note Yvan Detaille. Avec un tel engin, on peut non seulement faire de la route sur le bitume, mais aussi sur les chemins empierrés. Si nous avons choisi cette option, c’est aussi parce que nous comptons rouler en hiver avec un matériel vraiment adapté."

Ce véritable bijou offre des développements caractéristiques de 48/31 ou 11/32, notamment pour plus de facilité dans les tronçons à forte pente. Il est aussi doté de freins à disques qui offrent plus de sécurité pour les deux cyclos.

« Quand il est lancé, on peut atteindre des vitesses en descente allant jusqu’à 75 km/h avec un confort sans pareil. Mais le véritable but n’est pas celui-là, mais surtout d’avoir un confort de conduite sans pareil », conclut Yvan Detaille aux côtés de son fiston.