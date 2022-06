Une nouvelle plaine de jeux à Ucimont

Aurélie Pochet, échevine des Loisirs de la Ville de Bouillon, nous en dit un peu plus sur cet appel à projets: " L’idée a germé au niveau du collège. Nous avons pris contact avec les différents comités du village et c’est ainsi que nous nous sommes lancés dans cette belle aventure. Après plusieurs discussions, nous avons pu en ressortir plusieurs éléments. Les adultes souhaitaient des espaces ludiques et de rencontre afin de rassembler les différentes générations. Les enfants, eux, voulaient simplement pouvoir jouer, escalader, faire du toboggan et être perchés dans une cabane. "

Outre la participation financière de la Région wallonne à hauteur de 15000 €, différents comités ont mis la main au portefeuille: le syndicat d’initiative de Botassart (5000 €), le Comité Vivre à Ucimont (5000 €) et le Comité des Jeunes (5000 €). "Ensemble, nous avons pu apporter de la vie au centre du village pour le bonheur des petits et des grands" , dira encore l’échevin des Loisirs.

La réussite de ce projet et l’excellente collaboration entre les différents comités ont servi d’exemple pour le gros appel à projets "Au cœur des villages" qui aboutira sur l’installation de 11 futures plaines de jeux dans les villages de l’entité bouillonnaise.

Après avoir remercié l’ancien ministre René Collin, les différents comités du village, David et ses ouvriers pour la mise en place des jeux, Aurélie Pochet s’est adressé aux habitants: " Nous tenons à remercier plus particulièrement tous les bénévoles qui font vivre le village d’Ucimont. C’est grâce à vous qu’aujourd’hui nous sommes ici pour partager ce moment de convivialité. Vous êtes précieux pour la vie de nos villages. Au nom du collège, nous vous remercions pour votre implication. "