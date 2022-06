Un vent d’Italie sur le bitume ardennais

"Pour ce rallye des Ardennes qui n’est pas une compétition, mais un rassemblement et une balade fractionnée en deux parcours de 64 et 42 kilomètres à une vitesse moyenne de 70 km/h, nous avons pu compter sur la participation de conducteurs venant de Liège, Bruxelles, de France, du Grand-Duché et de notre Ardenne malgré la pluie qui était au rendez-vous", note l’organisateur.