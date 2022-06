Train rapide vers Ostende: la province de Luxembourg oubliée?

Jeudi, nous avons reçu un beau communiqué de la SNCB. Il est ambitieux. En résumé, comme l’an dernier et pour la durée des vacances d’été, du samedi 2 juillet au dimanche 28 août, le Chemin de fer renforce ses trains vers la mer. Mais, expérience pilote cette année, ces directs sont remplacés par des Express, en réalité par des Côte-Express pour lesquels, contrairement à l’an dernier, il n’est pas besoin de réserver. Ces trains, nous annonce-t-on, arriveront plus rapidement à la mer, "l’une des destinations en train les plus prisées", précise le communiqué de la SNCB.

Voilà qui va sans doute réjouir tous les opérateurs touristiques de Wallonie…

Au départ de 50gares, mais pas une seule luxembourgeoise!

Que dit encore le communiqué? Que "si le train est indiqué comme Côte-Express dans le planificateur de voyage de la SNCB ou sur les écrans en gare, il est le moyen le plus rapide de se rendre à la mer sans correspondance.Ils s’arrêtent dans 50 gares en semaine et 62 gares le week-end. Il s’agit de tous les trains supplémentaires qui circulent chaque jour des vacances d’été peu importe la météo vers la mer, en plus de l’offre IC normale, et des trains déployés en cas de beau temps".

On apprend aussi que cette année, "2 nouvelles liaisons s’ajoutent le week-end à raison de 2X/jour entre Anvers-Central et Blankenberge et entre Liège-Guillemins, Louvain, Bruxelles et La Panne. En comparaison avec l’été précédent, ces 2 liaisons sont plus courtes et sans correspondance. Ainsi, une personne qui se rend de Liège à La Panne arrivera 30 min plus vite" .

Namur oubliée, puis Namur retrouvée

C’est très bien pour les Liégeois, mais qu’en est-il pour les usagers de la province de Luxembourg?

On a scruté le tableau des trains. En semaine, durant l’été: rien. On a même relevé que depuis la Wallonie, les Côte-Express ne partent que de Charleroi et de Liège. Pas de trace de ce rapide d’Ottignies à Arlon, soit toute la Lotharingie oubliée!

De manière un peu espiègle, nous avons fait remarquer au cabinet du ministre fédéral de la Mobilité, M. Gilkinet, habitant d’Assesse, à deux pas de la capitale wallonne, qu’il n’y avait aucun train Côte-Express partant de Namur!

Son service de presse nous a répondu aimablement que le rôle du ministre n’était pas "de se préoccuper de grilles horaires, mais des enjeux stratégiques".

Quand nous avons suggéré qu’un coup de fil du ministre à la bonne personne pouvait régler cela, on s’est offusqué.

Puis, nous avons posé la même question à la SNCB. "Quoi? Pas de train express de Namur à la Côte? " Au final, il y aurait eu une erreur sur le site de la SNCB, mais qu’en semaine, il y a bien un Côte-Express qui part de Namur. Voici ce qu’on nous a précisé à la SNCB: "Il y a un départ de Namur à 7h44, arrivée à 10h11 à Ostende. Avec un retour à 17h46, arrivée à 20h16 à Namur. Il est encore indiqué dans le planificateur de voyages comme train IC mais cela va être adapté. Notre service info voyageurs va faire le nécessaire".

On conseille aux Arlonais d’aller prendre le Côte-Express à….Bruxelles

Ouf! Et les habitants de la province de Luxembourg? Ils font comment pour aller plus vite à la mer pendant la semaine? Réponse de la SNCB: "En semaine, nous conseillons aux voyageurs d’Arlon de prendre un train IC vers Bruxelles et de prendre ensuite un Côte-Express pour que ce soit plus rapide".

On soulignera au passage qu’en montant dans ce train, on n’a pas le choix de la destination: c’est Ostende. Point barre. Du côté de la SNCB, on nuance: "Pour se rendre sur Blankenberge, Knokke, La Panne, les voyageurs sont invités à changer de train à Gand ou Bruges."

Et le week-end, c’est le même cinéma? Un train IC jusqu’à Bruxelles?

Non, nous rassure-t-on. On a vérifié et en effet, il y a un train Côte-Express qui part d’Arlon vers Ostende et, pour les habitants de la Famenne, il y en a un autre qui part de Rochefort-Jemelle: "Le week-end, il y a également un train au départ d’Arlon à 6h36 (arrivée à 10h45) et au départ de Rochefort Jemelle à 6h33 (arrivée à 9h44). Deux trains ramènent les voyageurs vers Arlon à 17h12 et 18h12 (arrivée à 21h22 et 22h22). Le tout vers Ostende." , confirme la SNCB.

Un train IC… express en quelque sorte ?

Oui, mais rétorquons-nous, si on examine les gares où s’arrêtent ces deux Côte-Express, on constate que cela coïncide avec les arrêts existants d’un IC normal. Où est donc le côté express de ce train?

Réponse de la SNCB: "Pour aller à Ostende, il y avait deux correspondances; avec les express, on reste dans le train. Par express, on entend soit une réduction du nombre d’arrêts, soit du nombre de correspondances. Dans les deux cas, on arrive plus rapidement à la mer." C.Q.F.D.