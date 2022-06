Sursis total mais peine aggravée à Arlon pour le chauffard

En première instance devant le tribunal de police, ce multirécidiviste a été condamné à 4800 € d’amende, six mois de déchéance du permis de conduire et l’obligation de repasser tous les examens pour le récupérer, tout en bénéficiant d’un sursis de trois ans pour la moitié de la déchéance.

Une épée de Damoclès

Avec son avocat, MeMarc Kauten, le prévenu a fait appel sur la peine qu’il trouve excessive et qui lui pose problème vu qu’il est dans l’obligation de travailler pour payer ses dettes. Le tribunal, a priori compréhensif devant ses arguments, a tenu compte de sa demande en lui accordant un sursis total de trois ans.

Mais le tribunal a placé une épée de Damoclès au-dessus de sa tête en aggravant les peines de manière significative. En cas de nouvelle incartade, il devra effectuer un an d’emprisonnement, s’acquitter de 8000 € d’amende, verra son permis de conduire retiré pour 8 mois et devra repasser les quatre examens. "Le Tribunal veut soutenir le prévenu dans ses efforts de guérison de son alcoolémie et dans sa volonté de travailler. La sévérité des peines qui lui seraient infligées devrait garantir qu’il ne commettra plus d’infractions."