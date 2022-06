Le hall sportif poursuit sa route… cabossée

80 € par habitant

"Avec les frais de fonctionnement, cela représentera 420000 € par an pendant 20 ans", dit-il, insistant sur le fait que les finances communales "sont saines" et que le projet ne mettra pas "la commune dans le rouge". Le chef de file de la minorité, Guy Schmitz félicite l’échevin et salue "une analyse pertinente et objective". Son colistier Marc Grandjean ne partage pas cette position. Lui aussi a sorti sa calculette. Et s’il est partisan du hall sur le fond, il avance: "Ce hall, cela représentera 1150 € par jour, soit un montant de 80 € par habitant par an." Si dans un premier temps il annonce qu’il s’abstiendra, il sollicite une interruption de séance et, au retour de cette dernière, il vote contre.

2 échevins contre

Vote défavorable que l’on retrouve également dans le rang de la majorité. Ainsi, les conseillers José Thiry et Daniel Joris-Vertommen en feront de même, tout comme deux membres du collège. Si Isabelle Santos ne prend pas la parole, son collègue Michel Marenne explique son choix. Il se dit "embêté".

Son argumentaire est essentiellement d’ordre financier. "Je n’ai pas envie d’engager des sommes pareilles" , note-t-il. La bourgmestre, Véronique Léonard, elle, ne commente pas son vote positif. Elle insiste cependant sur le fait que, même si un dossier d’attribution de marché est une prérogative du collège, la majorité a tenu que ce dernier soit débattu en séance publique pour que chacun puisse donner sa position. Ce sera fait et, au vote, comme nous vous l’indiquions dans notre édition de ce jeudi, la poursuite du projet sera adoptée à 11 voix contre 5, Louis Annet (min.) étant excusé lors de cette soirée.