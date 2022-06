L’Académie de Bertrix présente « Peter Pan » sur scène

Une centaine de jeunes et moins jeunes élèves, musiciens et comédiens à l’Académie de Bertrix, illumineront bientôt la scène du Centre culturel de Bertrix, par leur talent, leur dynamisme et leur joie de vivre. Impliqués comme jamais dans cette création musicale et théâtrale, ils proposent avec Peter Pan , un flot de tableaux et autres saynètes vivifiantes. À vivre les samedi et dimanche 25 et 26 juin à 20h.