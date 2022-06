Pour ce qui concerne le compte communal 2021, parmi les principales dépenses 2021, on a épinglé l’achat broyeuse: 23629 €, d’un silo à sel: 11850 €, la pose de filets d’eau à la rue d’Anlier: 6027 €, achat de terrains à bâtir 61500 €, l’aménagement du parc de la Tannerie: 12498 €, l’entretien résidence "Le Schiste": 65781 €, entretien voirie rue de Habay: 503735 €, achat véhicule: 29848 €, entretien de l’éclairage public: 10580 €, achat frais de fonctionnement des bâtiments: 87540 € (+10015 € par rapport à 2020), électricité, chauffage: 77819 (+ 13283,35 € par rapport à 2020), assurances: 30158 (+3535 € par rapport à 2020).

Compte CPAS: 190000 € (intervention identique depuis des années), zone de police: 134028 €, zone de secours: 86686 €.

Lors du vote, les trois conseillers de la minorité présents ont voté non.

Ce résultat de l’année 2021 confirme la bonne tenue des comptes communaux. Le bourgmestre Waty précise: "Ceux-ci permettent d’envisager l’avenir en toute sérénité. Les projets en cours seront finançables grâce aux différents fonds de réserve constitués au fil des années. Le niveau de la fiscalité est stable depuis 25 ans le restera encore."

Un nouveau quai pour le TEC

Le TEC va construire un quai de chargement-déchargement des passagers à l’entrée du quartier Saint-Nicolas. Le site sera pourvu d’une boucle de retournement. La commune mettra un terrain de 14 ares à disposition pendant une durée de 50 ans. Le Comité d’Acquisition du Luxembourg passera l’acte de bail emphytéotique pour cause d’utilité publique.

La commune bénéficie d’un subside régional de 153835 € pour le PIC 2022-2024 (Plan d’Investissement Communal). Une autre subvention d’un montant de 23835 € est octroyée pour la première tranche PIMACI (Plan d’Investissement Mobilité Active Communal et Intermodalité).

Le projet de "Plan d’investissement 2022-2024" comprend la rue du Belvédère: création d’un trottoir conforme, le projet prévoit également la mise en œuvre de marquages pour les vélos; la rue des Néfliers: réparation de la voirie, tranchée d’égouttage et entretien du restant de la voirie par le renouvellement du revêtement; le cimetière de Radelange: adaptation de la voirie en rue cyclable. La réfection du revêtement existant se fera au moyen d’un revêtement induré. Le projet prévoit également la réfection de l’allée principale du cimetière. Au cimetière de Martelange: réparation de la voirie en espace partagé et réfection du parking. Rue des Bouchers: création d’un trottoir conforme et voirie à sens unique. Rue de Tintange: pose d’un revêtement en hydrocarboné de 10 cm d’épaisseur… Total: montant global estimé à 631655 €, dont une part égouttage de 167205 € soit un montant total des travaux de 464450 €.