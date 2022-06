La commune de Mesancy met ses retraités à l'honneur

Un peu décalée faute à la pandémie, cela fait plus de quinze mois que l’ensemble du personnel communal n’avait pu se retrouver pour une soirée festive à Messancy. Et plus que de long discours, on a préféré l’efficacité. Benoît Wagner s’est refusé à proposer une analyse toujours pointue de l’actualité locale, régionale et fédérale: " Le contexte est différent de celui de début d’année, où je présente les voeux, il y a longtemps qu’ils sont présentés !", explique le directeur général.