Intercommunale Sofilux : les communes se partagent 3,8 millions de dividendes

Toutes les communes associées avaient préalablement délibéré sur l’ordre du jour à l’exception de la commune de Rendeux, qui était cependant représentée à l’AG et de celle d’Attert, non représentée. C’est ce qui explique que les points de l’ordre du jour ont tous été approuvés avec "seulement" 98% de votes positifs.

Une volonté de diversification

Devant une salle comble, le président Michel Mullens a détaillé les résultats de l’exercice qui, globalement, sont positifs positif, malgré une année marquée par… un déficit de vent, ce qui est évidemment gênant pour une intercommunale qui investit dans le développement et l’entretien des énergies durables. "En 2021, l’apport du vent a été moindre de 8% par rapport aux prévisions moyennes escomptées, précise le président. Les cinq premiers mois de l’année 2022 vont dans le même sens avec une diminution de plus de 3%. Ces mauvais chiffres sont compensés par l’enchérissement du prix de vente de l’électricité. Mais cela ne remet en rien notre volonté de poursuivre notre politique. L’énergie éolienne, outre son côté bénéfique pour l’environnement, dégage des bénéfices appréciables."

Sofilux continuera ses investissements dans des projets permettant le développement durable, principalement sur fonds propres et sans recourir à l’emprunt. Le secteur des batteries accumulant le stockage de l’électricité des éoliennes sera amplifié. "Cette technologie, en place à Bastogne et bientôt à Vaux-sur-Sûre, est un atout non négligeable qui permet d’équilibrer les années favorables ou déficitaires en termes de vent" , affirme avec enthousiasme M. Mullens.

180000 € supplémentaires reversés aux communes

Le montant de base reversé aux 44 communes de la province pour l’exercice 2021 est le même que celui versé pour 2020 et bénéficiera comme prévu de 2% d’augmentation, ce qui signifie qu’une somme de près de 3,871 millions, dont 180000 € en provenance de l’éolien, sera répartie entre les communes en fonction du nombre de parts acquises. Grâce aux bons résultats de l’exercice 2021, les communes associées se répartiront une participation majorée de 180000 € en plus de 2% prévus, soit 18 euros par part. La répartition est calculée en fonction du nombre de parts détenues par chacune des différentes communes. Pour des communes importantes, cela représente une substantielle augmentation de près de 25000 €.