Avec la canicule, la centrale 112 de la province de Luxembourg reçoit chaque jour une cinquantaine d'appels en plus

Quels conseils pouvez-vous nous donner pour lutter contre la déshydratation?

Le plus important, c’est de boire en quantité, durant toute la journée, et de manger à sa faim. Bien sûr, il faut éviter de s’exposer inutilement durant les heures chaudes. Si vous sortez, il est conseillé de porter un chapeau. Chez vous, vous pouvez aussi fermer vos volets ou tirer vos rideaux pour minimiser l’entrée de la chaleur au sein de votre domicile. N’hésitez pas non plus à prendre des nouvelles des personnes isolées ou vulnérables.

Constatez-vous une hausse des appels vers le 112 durant les périodes caniculaires?

Oui, pour la province de Luxembourg, on peut dire qu’on réceptionne une cinquantaine d’appels en plus, chaque jour, au sein de notre centrale d’urgence. On s’attend aussi à une hausse des appels pour le 1733, car c’est un numéro que nous gérons aussi. On a généralement plus d’appels le matin lorsque les aides à domiciles et les infirmières rendent visite aux personnes âgées et que celles-ci sont déshydratées.

Ces appels sont-ils tous urgents? Quand doit-on réellement appeler le 112?

Non, une grande partie pourrait être évitée. Bien souvent, les gens nous appellent pour des sensations de nausées, des pertes d’équilibre ou des états de confusion. Si tout le monde respectait les conseils de base, il y aurait moins de malaises. Un appel urgent, c’est quelqu’un qui est inconscient et qui ne vous répond plus. Si vous n’avez que des nausées, vous devez consulter votre médecin traitant.

Avez-vous augmenté vos effectifs durant la canicule?

Pour cette période, nous avons légèrement augmenté le nombre d’opérateurs au sein de la centrale 112. Nous passons de 3-4 personnes à 5-6 opérateurs.

Ces appels posent-ils de réels problèmes au sein de la centrale 112?

Un appel non-urgent peut toujours ralentir les véritables urgences, mais nous faisons en sorte que cela n’arrive jamais. D’ailleurs, aujourd’hui, nous travaillons avec d’autres centrales 112. Dans le cas où il y aurait une surcharge inhabituelle des appels chez nous, une autre centrale pourrait prendre le relais pour nous épauler. Nous travaillons avec les mêmes logiciels et protocoles.

Est-ce un phénomène récurrent?

Oui, c’est quelque chose auquel nous sommes habitués. Ces épisodes sont prévisibles, nous nous adaptons en conséquence pour offrir un service toujours opérationnel et identique pour chaque patient.