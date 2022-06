A Martelange, on réfléchit à une meilleure valorisation des produits locaux

Dans le cadre du programme européen Leader, six territoires ruraux de France (Normandie et Bretagne), de Finlande (Emory), de Suède (Lundaland et Bohuskust) et de Belgique (Haute-Sûre Forêt d’Anlier) se sont associés pour échanger leurs expériences en matière de valorisation économique des produits alimentaires locaux.