Salaires et énergies: tout est à la hausse à la commune de Rendeux

Plan de pilotage

Sur le plan de l’extraordinaire, là aussi aucune surprise. La hausse des prix se fait ressentir dans les chantiers initiés par la Commune. Pas question cependant de rapporter ou d’annuler des travaux prévus. Plusieurs questions techniques émaneront de la minorité après la présentation. Autre gros morceau de la soirée, l’adoption du plan de pilotage de l’école communale. Ce dernier est présenté par son directeur, Philippe Boutay. Ce plan de pilotage, tout en réalisant un état des lieux de la situation existante, projette l’établissement dans le futur, mettant en avant des activités concrètes à réaliser en fonction des atouts et des "faiblesses" de l’école. Le bourgmestre, Cédric Lerusse, épingle les termes de concertation, de disponibilité, d’ouverture sur le monde ou encore de promotion de l’autonomie et de la confiance.

Pas la même voiture

Fin observateur de l’enseignement, le chef de file de la minorité, Albert Cornet, s’il se félicite d’une telle initiative, rappelle les nombreux plans et autres projets mis en place par la Fédération Wallonie-Bruxelles: pacte d’excellence, décret missions, et maintenant plan de pilotage. S’il met en avant la responsabilisation des équipes qui transparaît de ce denier, il souligne que c’est toujours la Fédération qui détient les cordons de la bourse et que, parfois, on entrevoit un certain manque d’impartialité dans le chef de cette dernière. "S’il y a plan de pilotage, tout le monde ne roule pas dans la même voiture. Il y a celles de luxe et les autres", note-t-il.