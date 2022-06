Manhay fête ses couples jubilaires de 2020

Paula et Remy

Paula Bernard et Remy Gosset habitent aujourd’hui à Vaux-Chavanne. Mais c’est à Mormont (Erezée) qu’ils ont uni leurs destinées. 5 enfants viendront enrichir cette union. 14 petits-enfants et 12 arrière-petits-enfants complètent la photo familiale. Remy a travaillé dans le secteur de la finance et de la comptabilité, son épouse, elle, était mère au foyer. Le couple est très investi dans la vie locale.

Marie-Thérèse et Paul

C’est à Dochamps, que Marie Thérèse Raskin et Paul Remacle se sont installé. Village connu pour Marie-Thérèse puisqu’elle y est née. Paul sera facteur, conducteur de poids lourds avant de terminer sa carrière à la protection civile. Marie Thérèse, elle, a excellé dans l’art de la couture avant de travailler à l’athénée royal de La Roche-en-Ardenne. Quatre enfants et neuf petits-enfants comblent les jubilaires.

Marie-Ange et Robert

C’est à Samrée, lieu de naissance de son épouse, que Robert Wuidar et Marie-Ange Ancion se sont dit "oui" il y a cinquante ans. Le couple s’installe à Odeigne, village de Robert. Les jubilaires sont parents à trois reprises et grands-parents sept fois. Fermier, Robert suivra également la trace familiale en s’investissant dans la politique locale, devenant dans le milieu des années 1990 président de CPAS, conseiller communal, échevin et bourgmestre. Il siège aujourd’hui dans la minorité du conseil de Manhay.

Denise et Louis

S’ils se sont mariés à Grandmenil il y a plus de cinq décennies, c’est à Lafosse que Denise Poncelet et Louis Jacquet profitent de leur retraire. Lui travaillera aux sources Chevron, devenues Bru, elle étant femme au foyer. Le couple a eu deux filles. Deux petits-enfants ont agrandi le cercle familial.