Le groupe Quintescences à la Fête de la musique dimanche à Athus

L’un célèbre son centenaire, le mouvement des scouts, l’autre son accession dans le club des royaux, la confrérie des Maîtres de Forges.Les deux mouvements ont décidé de s’unir pour organiser la fête de la musique au parc du quartier Pesch à Athus ce dimanche 19 juin. L’idée est née du côté des plus jeunes, les Maîtres de Forges, les plus anciens, les scouts, ont apporté leur dynamisme et ont suivi. Ils seront d’ailleurs récompensés du titre du "mérite athusien" lors de l’annuel chapitre qui se tiendra le 25 septembre à Athus.