L’ASBL a été lancée par feue Renée-Christine Becquet, de La Cornette

C’est à l’initiative de Renée Christine Becquet, militante écologiste depuis 1976 et qui habitait à La Cornette (Bouillon), que Demain Espaces Wallonie s’est créée après avoir vu, dans une revue française, l’existence d’Espaces pour demain France. La première réunion a lieu le 24 novembre 1980. L’organisation d’Espaces pour demain Belgique sera calquée sur celle de l’association française. L’objectif principal est d’acheter des terres ou des biens pour les sauver du tourisme industriel avec les Amis de la Terre. Tout commencera par l’achat du lavoir de Watrinsart pour le sauver. Suivront d’autres achats: à Auby en 1981 pour empêcher le projet de zoning touristique de 800 hectares (aumônerie militaire protestante) dans une boucle de la Semois; à Gedinne pour empêcher le barrage de la Houille en 1984; à Laforêt, l’île au pont de claies pour empêcher une passerelle métallique avec béton, sur la Semois; à Rendeux, contre un projet de lotissement; à Bouillon, deux îles et des berges sur la Semois où l’association reçoit un prix de la fondation Ford. La victoire le plus marquante de l’ASBL restera celle de Frahan (Bouillon) pour remettre en état la boucle de la Semois occupée illégalement par deux campings dans une zone naturelle d’intérêt paysager.