L'ambassadeur du Rwanda visite Bertrix

Dernier temps fort de ces liens d’amitié avec le Rwanda, la visite de son ambassadeur le Dr Dieudonné Sebashongore et ses conseillers pour une journée de découverte de la cité bertrigeoise. Cette journée a débuté par une réception officielle à la salle des mariages de l’hôtel de ville. La délégation rwandaise a été accueillie par le bourgmestre Mathieu Rossignol et ses échevins pour un petit-déjeuner d’échanges sur les actions passées et à venir dans le cadre de cette coopération.

Une plus large coopération

Au-delà de cette rencontre officielle, la journée s’est poursuivie par la visite à l’école de Rossart qui réalise une série d’échanges avec l’école rwandaise La Promise de Rubavu/Gisenyi, la visite du Cellier du Baudet dans le cadre des échanges entre producteurs locaux pour "Commune commerce équitable" et une visite au Centre culturel et à la bibliothèque partenaires dans l’opération "Un pont de livres pur le Kivu"; c’était aussi l’occasion de faire le point sur les futures initiatives de relation entre les deux partenaires.

On a ainsi évoqué la possibilité de reprendre l’activité "Métis Night" en octobre prochain pour une soirée qui allie musique, danses, gastronomie et artisanat et qui clôturera la semaine du "Commerce équitable".

D’autres projets sont dans les cartons. Notamment dans le cadre de Demo Forest, l’organisation d’échanges et rencontres entre les acteurs de la filière bois belges et rwandais. On a aussi évoqué la possibilité d’un camp scout en 2023 ainsi qu’une participation bertrigeoise au Mondiaux de cyclisme qui se dérouleront en Afrique en 2025.

Après ces différents échanges, la journée de visite s’est terminée par le verre de l’amitié avant le départ de la délégation rwandaise.