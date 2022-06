Décès de Thierry Toussaint, l'école industrielle et commerciale d'Arlon lui rend hommage

C’est avec beaucoup d’émotion dans la voix que Christine Vanderlooven, la directrice de l’école industrielle et commerciale d’Arlon nous parle de Thierry Toussaint. "Je ne le connaissais que depuis 10 mois, mais c’est quelqu’un qui a profondément marqué notre école de part sa gentillesse et son dévouement" , explique-t-elle. La direction est émue de son départ, mais ses collègues et élèves le sont aussi également. Arrivé en 2000 au sein de l’établissement, Thierry Toussaint aura vu passer, chaque année, environ 400 étudiants entre ses mains. "Il travaillait dans nos trois sections d’éducateurs. Il donnait des cours très axés sur le social: cours de législation, de méthodologie, de pratique professionnelle… C’était quelqu’un de passionné par son métier. Il était omniprésent pour nous" , ajoute la directrice.