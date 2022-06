Bertrix: Incendie dans un immeuble à appartements

L’incendie serait dû à un feu de cuisine qui aurait dégénéré au troisième étage de cet immeuble.

Sous les ordres des majors Stéphane Thiry et Christophe Burgraff assistés du capitaine Dimitri Martin, ce sont une trentaine de pompiers qui ont été déployés sur place afin de maîtriser le sinistre. D’importants moyens matériels étaient aussi présents: trois auto-pompes, trois citernes et une dizaine de véhicules venant des casernes de Bertrix, Bouillon, Neufchâteau, Paliseul, Saint-Hubert et Florenville.

Aucune victime à déplorer

Si le sinistre s’avère total pour les deux appartements directement touchés par le feu ainsi que d’autres appartements impactés par les dégâts des eaux, les habitants ont pu quitter les lieux sans être blessés. Ce sont au total sept habitants qui sont impactés par cet incendie. Le bourgmestre Mathieu Rossignol signale que tous ont trouvé une solution pour un relogement immédiat. La présence d’un drone sur place a permis aussi aux hommes du feu de déployer les moyens adéquats aux endroits qui nécessitaient une intervention rapide ou prolongée.

En début d’après-midi, le sinistre était complètement maîtrisé. Au vu de la situation des lieux et l’étroitesse des rues en plein cœur de la cité bertrigeoise, on peut « se réjouir » que l’incendie ait pu être rapidement maîtrisé de manière à éviter sa propagation aux immeubles attenant à celui impacté par cet incendie.