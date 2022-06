Tintigny : le conseil communal discute de l’instauration d’une « prime vélo »

D’une manière générale, on peut aisément constater que les finances sont gérées sainement. On retiendra toutefois un mali de 108266,07 € provenant des services de repassage, des titres services et des logements (maisonnettes en bois, maison Claisse et Han). Rien d’alarmant cependant, ce résultat reste normal pour ce genre de services. Il s’agit d’un "coût service public" qui permet, notamment, d’assurer des emplois au niveau local.

50 € pour un vélo musculaire, 150 € pour un électrique

L’autre point d’attention majeur de cette séance concernait une proposition émanant de la minorité. "Nous aimerions proposer une prime vélo à nos citoyens sous forme de chèque commerce. La prime serait octroyée à hauteur de 50 € pour un vélo musculaire et 150 € pour l’achat d’un vélo cargo, d’un vélo électrique ou d’un kit adaptable" , explique Christelle Mathieu.

Sur le principe, la majorité approuve l’idée. Sur le fond, elle a cependant quelques doutes. "Pour moi, il ne faudrait pas généraliser cette prime. On a plutôt envie de s’adosser au règlement wallon qui tient compte des revenus et qui accepte, aussi, les vélos d’occasion. Notre idée, c’est d’octroyer une prime communale si le demandeur a déjà obtenu celle de la Région wallonne" , ajoute le bourgmestre Benoît Piedbœuf. Et Christelle Mathieu de répondre: "Oui, mais la Région wallonne impose que le vélo doit être utilisé comme moyen de transport entre le domicile et le lieu de travail. Si la prime communale voit le jour, je pense qu’il faudrait l’étendre aux retraités et aux plus jeunes".

La majorité ne semble en tout cas pas fermée à cette idée. De commun accord, le point a été reporté au prochain conseil communal, prévu en juillet prochain, pour que la proposition de la minorité soit révisée et adaptée.