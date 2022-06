Les élus de Messancy unanimes pour une solidarité avec Arlon sur Vivalia 2025

À l’ordre du jour de cette séance de conseil, les ordres du jour des AG. " Dans la continuité de ce qu’on a déjà voté, on propose de ne pas marquer notre accord sur les différents points inscrits à l’ordre du jour de l’AG de Vivalia ", explique Christiane Kirsch. L’échevine explique aussi que la Commune a relayé via son site internet et réseaux sociaux la pétition que la ville d’Arlon a distribuée en toutes boîtes à ses citoyens. " Nous restons solidaires avec la ville d’Arlon ", dit-elle. Au vote: unanimité pour cette décision.