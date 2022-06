Les consultations sont également assurées dans les hôpitaux généraux et psychiatrique (Bertrix), à l’exception de la radiologie à la polyclinique de Vielsalm et à Virton où le dispositif informatique sera complété d’ici la fin de semaine.

En ce qui concerne les consultations, si un rendez-vous n’a pas été annulé par Vivalia, il est demandé aux patients de se présenter à la date et à l’heure fixées. Si ce rendez-vous devait être annulé, Vivalia contactera la personne concernée.

Et si un rendez-vous a été annulé par Vivalia entre le 14 mai et ce 15 juin, l’intercommunale demande de recontacter ses services à partir de la semaine prochaine, le temps de régler certaines difficultés techniques.

"D’ici là, en cas de doute ou d’inquiétude sur votre état de santé, contactez votre médecin généraliste qui vous donnera un avis médical et vous orientera." précise Vivalia

Les urgences des hôpitaux sont aussi accessibles pour les situations le nécessitant.

"Notre téléphonie rencontre encore actuellement quelques soucis techniques, certaines personnes peuvent donc éprouver du mal à joindre l’un de nos sites ou services, indique aussi l’intercommunale. Nos équipes techniques travaillent à améliorer les services téléphoniques dans les plus brefs délais. Merci déjà de votre compréhension et de votre patience. Malgré les efforts de chacun, face à la violence de la cyberattaque, Vivalia reste donc encore en mode dégradé, autrement dit, notre fonctionnement n’est pas optimal et n’a pas encore retrouvé son niveau d’avant la mi-mai."

À ce jour, plus de 1300 machines ont été récupérées et placées en zone propre pour être à nouveau opérationnelles.

La « phase de restart » est aujourd’hui en voie d’achèvement, les équipes continuent de travailler sur l’autre phase, celle de « rebuild », autrement dit la reconstruction d’une structure informatique à long terme. Celle-ci s’accompagne de mesures de sécurité renforcées, ajoute encore Vivalia