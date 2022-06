Un nouveau parcours, le chemin de la Liberté

Le Chemin de la Liberté – the Freedom trail est le nouvel itinéraire conçu par la Maison de la randonnée-GTA Belgique ( www.gta.be ). Le circuit en boucle, d’une distance de 68 km, prend son départ au Mardasson. Il traverse les communes de Vaux-sur-Sûre, Sainte-Ode et Bertogne pour revenir à Bastogne, tout en reliant des sites de mémoire érigés en hommage aux soldats et civils décédés lors de la Seconde Guerre mondiale. Le parcours est balisé du signe identitaire de la "GTA" de couleurs jaune et blanche depuis le Bastogne War Museum. La randonnée s’accompagne d’une carte IGN à l’échelle 1/25000e, réalisée en collaboration avec la Maison du tourisme du Pays de Bastogne, et d’un carnet de route disponible en français, néerlandais et anglais dans lequel 22 sites, vecteurs de mémoire, sont mis en évidence.