Un isolant innovant grâce au colza

Un isolant innovant reposant sur des hypothèses

L’idée, elle vient d’un des membres de l’équipe, Arthur Clarenne, de Dinant. "Issu d’une famille d’agriculteurs, il s’est rendu compte que la paille de colza était peu valorisée. En équipe, nous nous sommes donc penchés sur la question et de fil en aiguille, nous avons eu l’idée de cet isolant" poursuit Marvin Minsier. Un isolant extérieur sous la forme de blocs pour tout type de bâtiment. Bien que l’idée soit géniale, le challenge ne demandait pas à ce que l’idée soit testée en conditions réelles. "Mais notre travail repose sur plusieurs hypothèses qui tendent toutes vers des résultats positifs. Sans cela, nous n’aurions pas remporté le concours puisque le projet a été soumis à plusieurs experts".

Pour arriver à ce résultat, les cinq étudiants n’ont pas compté leur temps et leur énergie surtout quand on sait que le challenge était indépendant de leurs études, même si l’école a laissé du temps en ce sens en début d’année scolaire. "Nous avons été aidés jusqu’au bout par deux professeurs, celui de gestion et celui de langue. Un coordinateur YEP nous a également coachés". Ces trois professionnels accompagneront d’ailleurs les cinq étudiants lors de leur voyage à Tallinn, en Estonie, du 12 au 15 juillet. "On ira là-bas sans pression puisque c’est déjà une surprise d’avoir gagné à Louvain poursuit l’étudiant de Léglise. Il y a du boulot quand même puisque tout se fera en anglais là-bas. Il faut donc maîtriser les termes techniques". Et quid de la commercialisation du produit dans le futur? "Franchement, on n’en a pas encore discuté. On se focalise sur le concours européen dans un premier temps". Un concours qui leur donnera, quoi qu’il arrive, une sacrée expérience et une belle carte de visite sur leur futur CV.

Pour suivre les cinq étudiants dans leur projet, il existe un lien Facebook: https ://www.facebook.com/colziso.