Mais comme l’intéressé n’habite plus Aubange depuis plusieurs mois et est parti habiter en France, le tribunal estime qu’il n’y a pas à le condamner lourdement et lui accorde la suspension pendant deux ans (qui n’équivaut pas non plus à un acquittement).

Plusieurs voisins s’étant constitués parties civiles, le prévenu devra verser 1400€ d’indemnités de procédure.

Lors de l’audience de plaidoiries et réquisitoire le 9 mai dernier, le substitut du procureur du roi, Yannick Rosart, avait réclamé une peine de 8mois de prison contre le harceleur, mais s’était dit non opposé à une peine de travail ou à un sursis probatoire.

Finalement, le jug Philippe Nazé s’est montré moins sévère dans le peine qu’il a prononcée ce lundi.Le juge a aussi mis en avant dans ses attendus le comportement des voisins qui, victimes, n’auraient pas été toujours passifs à l’égard du harceleur.

Ce dernier a multiplié les faits de harcèlement à l’égard de ses voisins durant l’année 2021. Et en particulier avoir craché en leur direction, avoir lancé des pétards, les avoir filmés à leur insu, avoir orienté sa lampe-torche la nuit en direction de la chambre à coucher des voisins, avoir placé des vis devant leur garage pour crever les pneus.

"Le pire est cette petite fille de 8ans, d’un des voisins, qu’il a effrayée avec son papa en faisant semblant de rouler vers l’enfant et en se rabattant au dernier moment", avait plaidé MePierre Neyens, conseil de tous les voisins, parties civiles.