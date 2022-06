Prévenir les inondations

«Sérénité lorsqu’il pleut»

De ces rencontres naissent des actions concrètes. Ainsi, les équipes mobiles du "dispositif d’accompagnement social inondations" de la Région, ont rencontré personnellement tous les sinistrés. Un apport autant moral qu’administratif à la clef. Sur le plan technique, la Commune, en collaboration avec la Croix-Rouge, a prévu d’acquérir des barrières anti-cures pour ses citoyens qui en font la demande. Une trentaine de dossiers ont été reçus. Si les modalités doivent être précisées, le bourgmestre Cédric Lerusse avance: "Ces dispositifs protégeront les biens mais apporteront de la sérénité chez les habitants qui, lorsqu’il pleut abondement ou lors d’orages."

Zone d’immersion temporaire

Autre axe mis en avant par les autorités rendeusiennes, l’étude menée par la Province en collaboration avec l’université de Liège. Cette étude se chargera, notamment, de démontrer la pertinence ou non d’aménager une zone d’immersion temporaire à Marcourt, au Cirac. Une telle zone, s’inspirant de ce qui se fait de façon normale dans la nature, a, de l’avis des experts, démontré toute son efficacité. Schématiquement, une telle zone, existante, est prévue et aménagée pour recevoir les eaux de ruissellement, d’un cours d’eau et ainsi éviter des inondations dans d’autres endroits. Ces zones peuvent être complétées par des ouvrages comme des digues. Précision importante du côté du Giser: "Cette zone conserve, 99% du temps sa fonction première." La Commune, elle aussi, prévoit différents aménagements car si, statistiquement, les inondations de juillet dernier se produisent en moyenne tous les 200 ans, il faut comprendre ce chiffre, insiste-t-on, comme "une possibilité sur 200 qu’elles se produisent par an."