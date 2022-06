Première Fête de la musique en val d’Attert

Les "Arts de la scène" organisent leur 1reFête de la musique à Attert avec l’harmonie royale Concordia Heinstert, À Travers Chants, le chœur du Val d’Attert, l’harmonie royale Aurore de Thiaumont, Aluna-Carmen Soto & Hélène Blesch, Sweet Lorraine-trio jazz (Nick Bertolaso, Régis Daumas et Pascal Nicol), Awel Blues Experience (rock blues), Cools and the Gang (Folk avec Bert-Quint-Kaï-Oli & Taupe), Isidore (pop jazz), The Vizon’s (rock et pop revisités à leur sauce), Rust & Sand (composition Folk ), Swallow Earth (death metal mélodique)