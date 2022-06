Micheline et Armand Zigrand: un couple en or

C’est le 21 octobre 1971 qu’Armand Zigrand et Micheline Verboven ont convolé en justes noces à Bouge. Ils ont été congratulés samedi à la maison communale d’Attert par le bourgmestre Josy Arens à l’occasion de leurs 50 années de mariage. Armand a été responsable technique en Arabie, notamment dans des hôpitaux de Djeddah et Riyad et a terminé sa carrière au sein de quatre sociétés grand-ducales : Télénorma, Bosch telecom, Tenovis et Avaya. Quant à son épouse Micheline, elle a occupé pendant 3 décennies le poste de navigante à la Sabena et 11 ans comme « guest relations » à l’hôtel Royal à Luxembourg.