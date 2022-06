Le bureau des Mutualités chrétiennes ferme le 30 juin

La fermeture définitive du bureau des Mutualités chrétiennes aura lieu le 30 juin à Étalle. "Depuis quelques années, et déjà avant la crise sanitaire, nous constatons que nos membres nous contactent de plus en plus à distance (téléphone, chat, e-mail, formulaire en ligne.). Pour répondre pour le mieux à cette évolution, nous adaptons notre offre de contact. Dans ce contexte, notre agence de Étalle ferme définitivement ses portes", tel est le message adressé par la direction des Mutualités chrétiennes à ses membres.