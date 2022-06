L’avenue de l’Europe sera fermée tout le mois d’août à Athus

Rappelez-vous, des travaux ont été réalisés en urgence pour stabiliser le pont-tunnel poussé sous l’avenue en août 2020. Un tunnel ferroviaire qui permet de réaliser la liaison entre la France et le Terminal Containers.

" Par manque d’approvisionnement sur chantier ", informe Idélux dans un communiqué de presse, les travaux de stabilisation n’avaient pu être terminés au printemps. La dernière phase consiste au remplacement du joint de dilatation de voirie.

Concrètement, l’avenue sera totalement fermée à la circulation entre le rond-point d’accès au PED d’Athus (mais le PED et Arcelor resteront accessibles) et la rue du Kiel.

Le PED d’Athus (rue Fernand André et rue du Terminal) sera accessible, pour les poids lourds via le rond-point côté Luxembourg (Pétange). Les automobilistes pourront y accéder via le centre d’Athus.

Le parc d’activités "rue Rougefontaine" restera accessible via le rond-point de la jardinerie.

Pour accéder aux entreprises situées le long de l’E44, côté grand-ducal, il faudra transiter par Pétange.

Hors circulation locale, les camions de plus de 3,5 tonnes seront déviés vers l’autoroute E 411.