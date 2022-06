Monsieur a été emmené aux soins intensifs, tandis que madame était privée de liberté deux jours durant, entendue par les services de police et présentée devant une juge d’instruction. Elle n’a cessé de clamer son innocence, expliquant que son époux s’est poignardé lui-même car il ne voulait pas divorcer. Il menaçait de se blesser afin qu’elle aille en prison.

L’époux, lui, dès le lendemain des faits, entendu par des enquêteurs aux soins intensifs, a changé de version. Il explique qu’il s’agit d’un accident, que son épouse tenait un couteau car elle menaçait de se suicider, et que lui, en se retournant s’est empalé sur le couteau, la lame s’enfonçant de cinq centimètres…

Un coup de poignard pour conserver son titre de séjour?

L’homme s’est retrouvé devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau ce mardi matin, poursuivi pour calomnie.Le substitut Pierre d’Huart a requis un mois de prison et 100 € d’amende (800 € avec les décimes), tenant compte de l’absence de casier judiciaire du prévenu et de ses rétractations rapides, bien qu’il ne croit pas à la thèse de l’accident avancée par l’intéressé.

En plus de faire subir à son épouse les conséquences judiciaires d’un coup de couteau, le substitut voit un second mobile dans le chef du prévenu. L’homme, d’origine étrangère, allait perdre son titre de séjour suite au divorce. Quelques jours avant les faits, il avait consulté des avocats à ce propos et appris qu’il pourrait conserver son titre de séjour seulement s’il était victime de violences intrafamiliales. " Je pense que cela a également motivé monsieur, mais je ne peux pas le prouver ", concède le substitut.

Me Gardeur, avocate de la défense, plaide l’acquittement, arguant que son client n’avait pas l’intention de nuire à madame. Or l’intention de nuire est l’un des éléments sur lesquels repose la calomnie. " Il ne se souvient pas de la soirée, il était alcoolisé, dès le lendemain, il a immédiatement expliqué que ce n’était pas madame qui l’avait poignardé ", explique-t-elle.

Si la juge ne devait pas acquitter son client, elle sollicite une absorption avec une peine précédente, prononcée par le tribunal correctionnel d’Arlon. Poursuivi pour mariage gris ainsi que séjour illégal et faux papiers devant le tribunal arlonais, l’homme a été acquitté de la prévention de mariage gris, mais il a été condamné à 220 heures de travail d’intérêt général pour les autres préventions.

Le jugement sera prononcé le 12juillet.