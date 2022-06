Deux accidents sur l’E411 près de Longlier vers Luxembourg: l’autoroute fermée le temps de l’intervention

Mais quelques minutes plus tard, un second accident, plus grave, s’est produit au km 139,5.Une voiture s’est encastrée sous un camion.Des moyens supplémentaires ont été engagés et les pompiers de Neufchâteau ont rejoint ceux de Libramont et Bertrix ainsi que le SMUR.

Ils ont procédé à la désincarcération d’une personne, qui a été prise en charge par les ambulanciers.

Une déviation a été mise en place, le temps de l’intervention: les véhicules légers doivent prendre la sortie 26 via la RN 40 vers Neufchâteau et les poids lourds la sortie 25 et emprunter la RN 89. Les axes secondaires sont également touchés par d’importants ralentissements en cette fin d’après-midi.

