En témoigne cette cueillette miraculeuse à Saint-Pierre (Libramont) envoyée par une lectrice. Pas si miraculeuse à vrai dire. C’est bien connu, " il n’y a plus de saison ma bonne dame " pour reprendre l’expression populaire. Ce qui était exceptionnel va devenir de moins en moins rare. De là à écrire que la saison des champignons des prés sera bientôt en juin et non plus en août ou en septembre, il y a un pas que nous n’oserons pas franchir. Pas encore.

Des champignons en veux-tu en voilà.

Sol chaud et humide

Comme nous l’explique Jules Meunier, guide environnement nature, spécialiste des champignons, les conditions climatiques étaient réunies pour que pousse en ce moment l’agaric champêtre. " Comme pour tous les champignons de manière générale, il lui faut un sol chaud et humide, confie-t-il. Avec les températures qu’on a eues en mai, le sol est plus chaud que d’habitude. Avec les pluies tombées la semaine dernière, le sol s’est humidifié. Habituellement, ces conditions ne sont pas réunies en mai-juin. Ce champignon, on le voit surtout apparaître aux mois d’août et septembre. "

Et dans les bois? " Il faudra encore patienter, parce que le sol se réchauffe moins vite en forêt , poursuit Jules Meunier. Si vous avez un livre sur les champignons à la maison qui date de quelques années, avancez la saison de 8 à 15 jours au vu du réchauffement climatique. "

Comment les reconnaître

Précieux conseils de notre mycologue: tous les champignons qui poussent dans un champ ne sont pas comestibles! À quoi reconnaît-on le rosé-des-prés? À son chapeau bombé bien blanc, ses lamelles roses, parfois masquées par un voile blanc, et à sa délicieuse odeur de champignon de Paris.

Le rosé-des-prés dans une prairie du village de Saint-Pierre, sur la commune de Libramont.

" Il faut les cueillir jeunes, quand ils sont encore blancs immaculé s, ajoute le Chestrolais. Si les lamelles sont de couleur chocolat clair, ils sont encore comestibles. Quand les lamelles sont bien chocolat ou que le chapeau n’est plus blanc, passez votre chemin. "

L’agaric champêtre ©-www.guidedeschampignons.com

À quel moment de la journée remplir son panier?" De préférence tôt le matin, c’est la loi de la cueillette, il faut arriver le premier" , sourit Jules Meunier, qui animera toute une série de balades aux champignons à Anlier, Neufchâteau, Marbehan ou encore Bastogne, à la belle saison, qui reste encore les mois de septembre et octobre!