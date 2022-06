Travaux sur la N40: le délai d’attente bientôt réduit?

Et pour cause, il fallait patienter de 7 à 8 minutes avant que le feu de signalisation ne passe au vert. " Nous avons reçu plusieurs plaintes sur la longueur des feux, commente Pierre-Yves Trillet, de la Direction des Routes du Luxembourg (SPW). Nous allons vérifier s’il n’y a pas un dysfonctionnement. Et voir s’il n’y a pas moyen de réduire le temps d’attente. "