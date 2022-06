Saint-Hubert: quatre scénarios pour sauver le palais

Déjà en 1979

Idélux a ressorti son étude réalisée au début des années 2000, mais nous en avons trouvé une plus ancienne encore, datant du 20 février 1979 et intitulée Plan général d’aménagement du développement touristique de Saint-Hubert . 43 ans plus tard, le constat est quasi identiquequ’à l’époque. Voici ce que l’auteur de ce travail écrit en conclusion: "Il se confirme que l’image de marque de Saint-Hubert repose essentiellement sur les origines et le passé de la ville et non sur un potentiel attractif actuel: les nombreux visiteurs s’y attardent peu; 25 minutes, selon J. Liégeois" !

Autre constat toujours d’actu: "On ne trouve guère d’éléments qui devraient affirmer la vocation de capitale de la chasse que revendique Saint-Hubert. Hormis quelques manifestations annuelles, peu de choses suggèrent cette vocation en permanence comme un musée de la chasse par exemple". L’étude de 1979 souligne aussi "le sous-équipement hôtelier".

La cour des Tillels, espace central

Puisqu’il s’agit de cogiter sur le devenir du quartier abbatial, nous nous sommes plongés dans le travail de fin d’études de l’architecte awennois Tristan Jadoul. Il s’est basé notamment sur l’étude réalisée par Idélux dans les années 2000 ( Dossier de rénovation urbaine de Saint-Hubert ) pour proposer quatre scénarios dont on vous donne la substance ici. Avant cela, son travail souligne quelques éléments intéressants:

– "L e quartier abbatial doit être considéré comme le nœud autour duquel l’espace urbain doit se réimplanter; il doit être le véritable cœur de la ville. Recentrer la ville sur elle-même autour du quartier abbatial nécessitera de nouvelles zones de logements (sociaux, de transit, appartements, lofts, blocs unifamiliaux) au centre-ville."

– "La cour des Tilleuls est l’espace central du monument. Une importance particulière doit être donnée à la tour en carré."

– "La Ville doit tabler sur la création d’un parc urbain entre la place du Fays et le quartier abbatial. Il remplacera la roseraie mal située".

1. Premier scénario: musée des biotopes européens Pour M. Jadoul, le premier scénario serait de "faire du quartier abbatial un musée des biotopes naturels européens; il profitera du statut de capitale européenne de la chasse et de la nature qu’a la ville. On peut se référer à l’expérience développée à l’abbaye de Stavelot. Ce musée outre des expositions permanentes et temporaires abriterait une salle de conférences, ateliers didactiques, boutique, librairie et une cafétéria qui, en restant ouverte en soirée, permettrait à la population locale de se réapproprier la cour des Tilleuls."

2. Deuxième scénario: hôtel, bien-être, réceptions, séminaires La deuxième idée développée: "faire du quartier abbatial un centre polyvalent de séminaires et de réceptions multiples. Sur le modèle de la ferme de l’abbaye de la Ramée. Ce centre éloigné des grandes métropoles, ciblerait des entreprises de la région et des organismes publics ou associations de par sa position centrale dans la province.Un tel centre sera doté d’une grande salle pour les événements, banquets, réceptions; un grand espace pour des conférences; une série de salles de réunion, cafétéria, restaurant, chambres d’hôtel et espace bien-être. L’architecte évoque la transformation de l’ancien réfectoire de l’abbaye (en contact direct avec la cour des Tilleuls et la galerie du palais abbatial) et l’ancienne chapelle du pénitencier qui pourrait accueillir plus de 200personnes".

3. Troisième scénario: centre communautaire, social ou socioculturel La 3eproposition est de "faire du quartier abbatial un centre communautaire pour la ville, sur le modèle du centre Oasis à Laeken ou du Joli Bois à Woluwe. Dans tous les cas, les habitants sont de véritables acteurs du centre et sont assistés par des professionnels. On peut donc imaginer des activités en rapport avec la culture, les loisirs, la garde d’enfants, le sport, l’éducation, le soutien aux familles avec des activités diverses (peinture, sculpture, cuisine, danse, etc.). Quant au centre social, son concept est proche d’un centre culturel (expos, concerts, spectacles, conférences, etc.).

On y trouverait donc des ateliers polyvalents, une bibliothèque, une ludothèque, un espace multimédia, une cafétéria, un restaurant, une salle de concerts, spectacles, conférences et lieu polyvalent."

4. Quatrième scénario: centre de recherche, de formation, de création et de diffusion artistique Sur base de ce qui se fait à l’abbaye de Royaumont (France), "ce projet s’articule autour de trois pôles: musique, danse contemporaine et pôle pluridisciplinaires conçu pour les jeunes artistes professionnels séjournant sur place. C’est un centre de perfectionnement.

Il faudrait aménager des salles de cours, de conférences, un auditoire, des ateliers pour les répétitions, une cafétéria, un resto, de l’hébergement, une salle de concert, spectacles, projection en plein air, etc. »