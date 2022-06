Les Chasseurs ardennais et le club de foot de Mormont orphelins de Maurice Trembloy

Maurice Trembloy est décédé samedi à l’hôpital de Bouge. Il était âgé de 78 ans.

Passionné de sport, celui qui était marié depuis plus de 55 ans à Simone Claude fut un excellent crossman durant sa jeunesse. Quand il évoquait ses souvenirs, il citait ainsi les compétitions auxquelles il avait participé en compagnie de Gaston Roelants en personne.

Mais c’est le football qui allait constituer le fil rouge de ses loisirs. Abonné durant vingt années de rang au Standard de Liège, cet Hargimontois pure souche est devenu fan des Orangés mormontois quand il est tombé sous le charme d’un attaquant d’exception en terre de Laforge, Joseph Noirhomme.

Un couple respecté et admiré

Il est dès lors devenu l’un des supporteurs les plus fidèles, n’hésitant pas, par exemple, à quitter la noce de son fils pour filer au match des Mormontois à Waremme. Tout naturellement, Maurice a intégré le comité du Racing. Trente-cinq km séparent Hargimont de La Forge. Bon an mal an, rien que pour le football et son club de cœur, le défunt accomplissait des milliers de km. Il assistait à tous les matchs, parfois même aux entraînements. Des années durant, le vendredi, il procédait avec d’autres bénévoles au grand nettoyage des vestiaires et de la buvette. Devenu le préposé en chef des vestiaires, c’est lui qui veillait au ravitaillement des arbitres et sustentait les joueurs après le match.

Au fil des ans, Maurice a aussi fait partager sa passion à son épouse. Simone, préposée aux hot-dogs, à la tombola, gérait la réception d’avant match.

Pas étonnant dès lors que ce couple soit respecté et admiré de tous, y compris des arbitres et des adversaires d’un club de Mormont, décidément très éprouvé ces derniers temps.

Maurice sera conduit à sa dernière demeure ce mercredi, à l’issue des funérailles célébrées en l’église d’Hargimont, à 10h.