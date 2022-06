Ce n’est que la seconde édition et, déjà, on a l’impression que l’événement fait partie des meubles en terre salmienne. Cet événement, c’est l’ american day revient ce dimanche 19 juin. Jean-François Fudvoye, du Black Mamba Harley Davidson Club Ardenne organisateur, se souvient: "Il y a un an, nous avions une météo exécrable. C’était le jour du Grand Prix de Francorchamps qui au final ne s’était pas déroulé. Malgré cette météo, nous avions accueilli entre 1500 et 2000 personnes. Le succès avait été au rendez-vous et tous nous voulions récidiver."

Pepe Lazzara et de ses shows bikes

Cette première édition a été instructive, les organisateurs ayant perçu la nécessité de se professionnaliserpour accueillir encore mieux le public.

Même dans certains points qui peuvent apparaître comme des détails: "Nous avons fait réaliser des panneaux pour identifier les zones de parking par exemple" explique notre interlocuteur.

Les fondamentaux, eux, ne changent pas: exposition de voitures et de motos américaines, d’ air cooled , boutiques thématiques, marché artisanal, barber shop , "Nous pourrons également compter sur la présence de Pepe Lazzara et de ses shows bikes" ajoute Jean-François Fudvoye.

Impossible de détailler tout le programme, tant il est dense. Notons que des concerts sont programmés dès la fin de matinée, que des animations pour les petits et grands sont également mises en place. De quoi passer une journée et famille, à la découverte de belles mécaniques d’Outre-Atlantique.

C’est gratuit

"Le tout est gratuit. C’est une de nos forces" enchaîne l’organisateur qui pointe un credo: "Nous voulons partager une passion. Nous voulons mettre sur pied une fête où tout le monde se sent bien."

Autre axe mis en avant par l’organisation: l’événement doit profiter aux commerçants locaux: "Nous aurions pu tout concentrer dans un lieu fermé, presque en autonomie. Ce n’est pas notre choix. L’événement se déroulera dans plusieurs rues du centre de Vielsalm. Tout le monde pourra donc en profiter, notamment le secteur horeca"" ponctue-t-il. Une majorité des enseignes locales sponsorisent d’ailleurs l’événement.

Programme complet via les réseaux sociaux