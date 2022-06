Le retour de la procession de la Fête-Dieu à Waltzing dimanche prochain

Le dimanche 19 juin, l’abbé Cyrille Bachelard, de Waltzing, vêtu de ses plus beaux habits sacerdotaux, arpentera les rues et les places de sa paroisse en portant l’Eucharistie dans un ostensoir, sous un dais qui l’abritera du soleil ou de la pluie et porté par quatre hommes. Le cortège des fidèles le suivra, au rythme du Lauda Sion.