Le loup qui a tué 18 moutons à Nassogne viendrait des Fagnes

Rappelons que trois ans après l’arrivée du loup Akela sur le plateau des Hautes Fagnes, et quelques mois après l’arrivée de la louve Maxima, des petits louveteaux avaient fait leur apparition.

En Wallonie, 35 attaques sont imputées avec certitude au loup, pour 120 animaux tués ou blessés. L’attaque de loup la plus importante a causé la mort de 12 ovins à la mi-mai. "Dix-huit ovins au moins ont donc été tués à Nassogne, mais sans doute en deux fois", avait expliqué à l’époque Alain Licoppe du Réseau Loup.

Si pas la plus meurtrière, l’attaque de Nassogne est donc une des plus importantes.

3 loups et 3 louveteaux en Wallonie

Alain Licoppe précise: "Trois loups sont installés en Wallonie, Akéla et Maxima, avec 3 louveteaux d’1 an, sur le plateau des Hautes Fagnes, et le 3eà cheval sur l’Allemagne et la Belgique. Et il y aura sans doute bientôt de nouveaux louveteaux. Chaque année à cette période, de nouvelles portées naissent. Pour qu’un loup soit considéré comme installé, il faut une preuve de sa présence sur une période de 6 mois au moins."

Le Réseau Loup souligne aussi que 6 à 8 loups « dispersants » ont été confirmés depuis 1 an, sur un total de 22 depuis sa création.