Voici pourquoi le cornet de frites coûte de plus en plus cher

" Quand j’ai augmenté le prix, j’ai culpabilisé , confie Maëlle Lesage. Mais je n’ai pas eu le choix. " Depuis le 1er avril, à la friterie Le 52 à Mabompré, le petit cornet est passé de 2,20 € à 2,60 € et le grand cornet, de 3 € à 3,50 €.

Mêmes prix à la friterie King Snack à Neufchâteau. Toutes les portions de frites ont augmenté de 30 centimes. Romain Durré a apposé une affichette expliquant les raisons de cette augmentation annoncée comme momentanée, le temps que le coût des matières premières rediminue. Aujourd’hui, il espère surtout que ce coût va se stabiliser.

«La graisse de bœuf, c’est de la folie!»

Le prix du gaz a augmenté de 55% en un an. " Le prix de la graisse de bœuf, c’est de la folie! , lâche Maëlle Lesage. Quand j’ai commencé en mai 2019, on payait 13 € pour 10 kg de graisse. La semaine dernière, on était à 28,50 €. Cette semaine, c’est 30 €. Et on nous parle d’une prochaine pénurie, il y aurait moins de bétail qui rentrerait dans les abattoirs. "

Maëlle Lesage et Amélie Delcourt, de la friterie Le 52 à Mabompré. ©EdA

Face aux augmentations incessantes du coût des matières premières, " limite, on doit recalculer tous les 15 jours, pour être sûr d’être dans nos frais et de ne pas mettre de notre poche pour nourrir les gens ", commente la frituriste.

Au King Snack , on cuit les frites dans de l’huile végétale. La hausse est encore plus impressionnante. Romain Durré payait fin novembre 59 € pour un bidon de 25 litres. Aujourd’hui, le même bidon lui coûte 146 €! " Il a augmenté d’une quinzaine d’euros depuis la semaine dernière , relève-t-il. J’utilise de l’huile Criscol. C’est la plus chère, mais avec elle, la frite n’est pas grasse et plus digeste. Je pourrais trouver une huile moins chère ou utiliser l’huile un service de plus pour économiser, mais je veux garder la meilleure qualité possible de frite. "

Romain Durré, du King Snack à Neufchâteau. ©EdA

Le coût des sauces explose

Les frituristes doivent aussi faire face à une hausse du prix de la pomme de terre. Et des sauces, de 30 à 50% pour les produits de marque. Au point que certains se demandent si les fabricants ne profitent pas de la conjoncture pour gonfler anormalement leurs prix.

Romain Durré calcule: servir une portion d’une sauce andalouse ou brasil lui coûte environ 75 centimes (sauce + contenant).

À tout cela, il faut encore ajouter la récente interdiction d’utiliser des produits à usage unique en plastique. Les pailles en carton ou les fourchettes en bois coûtent bien plus cher.

C’est bien simple, les frituristes voient leur marge bénéficiaire se réduire de semaine en semaine, bien qu’ils aient augmenté leurs prix.

Si les coûts ne se stabilisent pas, il y a fort à parier que le tarif des portions de frite va encore grimper.

Toutes les friteries que nous avons interrogées nous assurent que jusqu’à présent les clients sont compréhensifs " mais je suis certaine qu’il y en a qui viendront moins souvent à la friterie, car tout augmente partout « , conclut Maëlle Lesage.