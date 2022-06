La 55e MESA partira de Martelange le 21 juin prochain

Au moins 3000 marcheurs par jour

C’est de Martelange que, le mardi 21 juin prochain, s’élancera la MESA. S’en suivront des étapes à Arlon, Vielsalm et Houffalize avec l’arrivée finale, prévue, elle, le vendredi 24 juin. Comme c’est le cas depuis des années, ces étapes se déclinent en boucles autour de chaque ville hôte, des boucles qui affichent 8, 16, 24 ou 32 kilomètres. Notons que fort du succès engendré par le passé, un trail est organisé le 22 juin au camp militaire de Lagland. Les indicateurs sont d’ores et déjà positifs. Et, du côté des organisateurs, on évoque des "Chiffres éloquents" en termes de participation. 3000 marcheurs sont d’ores et déjà inscrits par jour, avec un pic de 3500 pour l’étape houffaloise. Parmi ces marcheurs, plus de 500 militaires marcheront chaque jour.

S’inscrire le jour même

Pour la cellule MESA, ces chiffres sont "révélateurs de l’intérêt du grand public pour cet événement." Notons qu’il est toujours possible de s’inscrire lors de chaque départ. L’événement séduit également les écoles. Ils seront plusieurs centaines de jeunes à s’élancer, chaque jour, sur des parcours adaptés. Sur le plan de la logistique, trois camps sont aussi mis sur pied avec l’apport de navettes de bus pour acheminer les marcheurs vers les étapes. Ces camps affichent complet et se situent à La Roche-en-Ardenne, Bastogne et Houffalize.

Cette 55eMESA, s’annonce sous les meilleurs auspices.

www.marche-mesa.com