Vis mon village: 7 projets retenus

36 projets wallons

Dans le cadre de cette opération, cette dernière a, cette année encore, pu compter sur le soutien et la collaboration de la ministre wallonne de la Ruralité, Céline Tellier. C’est un jury indépendant qui a sélectionné une quarantaine de projets -36 pour être précis – aux quatre coins de la Wallonie. Pour un budget total avoisinant les 165000 €. Parmi ces projets, qui viennent d’être dévoilés, sept se situent dans notre province. "De nature très diverse, ils illustrent tous les envies de solidarité, l’enthousiasme et l’appel à la reconstruction des habitants des communes sinistrées", avance-t-on encore du côté de la Fondation Roi Baudouin.

Les projets luxembourgeois

Les projets retenus dans notre province sont les suivants: "Valorisation des anciens sites miniers et métallurgiques de Musson liés à l’eau" porté par l’ASBL 4MH de Musson; "Vis ma rivière, l’Aisne" projet d’Aisne en fête (Durbuy); "Le P’tit Mont" de la coopérative à finalité sociale Le mont d’en bas à Mormont (Erezée); "Après la pluie, le beau temps des rencontres et des cadeaux" de l’ASBL L’Hampstelloise de Hampteau (Hotton); "Quand l’Ourthe sort de son lit, on se relève" du CIRAC à Marcourt (Rendeux); "Villersois.es? Présent.es!" de l’ASBL Présence de Villers-Sainte-Gertrude (Durbuy) et "Grupont, Hier, Aujourd’hui et Demain" de l’ASBL Agora Grupont (Tellin).